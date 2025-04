In cammino per i bambini ammalati

bambini, Eduard sabato ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, insieme al suo migliore amico Ashton Bell che lo ha supportato. L’obiettivo che si era posto era raccogliere 600 euro. "È stato un viaggio incredibile – ha commentato una volta arrivato – ho raggiunto il traguardo e ho superato l’obiettivo che mi ero posto". Ilgiorno.it - In cammino per i bambini ammalati Leggi su Ilgiorno.it Saranno destinati a un progetto di ortoterapia con Margherita Volpini i fondi raccolti da Eduard Cristea per l’associazione “Amici del sorriso“ che opera nel reparto di Oncoematologia del San Matteo. Il sedicenne che da bambino si era ammalato di leucemia ed è stato curato in policlinico, ora che è guarito pensa ai piccoli ancora ricoverati. "Voglio migliorare l’infanzia di chi soffre di questa orribile malattia – ha detto Eduard che ora vive in Gran Bretagna – e che è un guerriero". Per aiutare i, Eduard sabato ha percorso a piedi i 34 chilometri che separano Goldthorpe da Wakefield, insieme al suo migliore amico Ashton Bell che lo ha supportato. L’obiettivo che si era posto era raccogliere 600 euro. "È stato un viaggio incredibile – ha commentato una volta arrivato – ho raggiunto il traguardo e ho superato l’obiettivo che mi ero posto".

