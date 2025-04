Il Museo è in crescita Più biglietti e donazioni Ricavi aumentati del 71%

Ricavi provenienti dagli ingressi alle mostre sono aumentati del 71% rispetto all’anno precedente, e del 4% rispetto al 2019. I proventi dagli ingressi del Cinema sono saliti del 16% rispetto al 2023, del 3% rispetto al 2019. Sono aumentate anche le presenze agli eventi come Centro Pecci Night, Centro Pecci Books e quelle del Dipartimento Educazione.I finanziamenti privati (diversi dai soci pubblici) ammon- tano nel 2024 a 768. Lanazione.it - Il Museo è in crescita. Più biglietti e donazioni. Ricavi aumentati del 71% Leggi su Lanazione.it Bilancio ok per la Fondazione per le arti contemporanee in Toscana (Fact), l’organismo custode del Centro Pecci. Lo scorso 31 marzo, il cda ha approvato il bilancio 2024 che chiude con un attivo di 61.727 euro.Il segno più non riguarda solo l’attivo ma anche il numero complessivo dei visitatori del Centro è stato di 35.278, con un aumento del 2,1% rispetto all’anno precedente, risultando superiore al periodo pre-Covid del 2019. Iprovenienti dagli ingressi alle mostre sonodel 71% rispetto all’anno precedente, e del 4% rispetto al 2019. I proventi dagli ingressi del Cinema sono saliti del 16% rispetto al 2023, del 3% rispetto al 2019. Sono aumentate anche le presenze agli eventi come Centro Pecci Night, Centro Pecci Books e quelle del Dipartimento Educazione.I finanziamenti privati (diversi dai soci pubblici) ammon- tano nel 2024 a 768.

