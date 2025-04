Campo da calcio senza porte allo Stadio Scirea | Bambini e squadra femminile costretti a emigrare

Campo da calcio senza porte allo Stadio Scirea, "Bambini e squadra femminile costretti a emigrare. Basta incuria". Un altro caso sollevato da Claudio Gargantini, consigliere del Gruppo Misto, a Cernusco. "Un mese fa erano stati piazzati pali da football americano senza permesso, sono state rimossi, ma nel frattempo le reti da calcio non sono più state rimesse - spiega -. In tutto ciò l’Amministrazione non ha detto una parola. Le porte sono abbandonate per terra. Mi chiedo: come possiamo costruire un futuro di sport per tutti se non riusciamo a curare i nostri spazi?". Le porte da football "erano state piazzate abusivamente - aggiunge - ed è successo tutto nel silenzio generale". E adesso, "non è ancora stato ripristinato il Campo da calcio e i ragazzi e le ragazze vanno altrove". Anche su questo "aspetto una risposta". Ilgiorno.it - Campo da calcio senza porte allo Stadio Scirea: "Bambini e squadra femminile costretti a emigrare" Leggi su Ilgiorno.it da, ". Basta incuria". Un altro caso sollevato da Claudio Gargantini, consigliere del Gruppo Misto, a Cernusco. "Un mese fa erano stati piazzati pali da football americanopermesso, sono state rimossi, ma nel frattempo le reti danon sono più state rimesse - spiega -. In tutto ciò l’Amministrazione non ha detto una parola. Lesono abbandonate per terra. Mi chiedo: come possiamo costruire un futuro di sport per tutti se non riusciamo a curare i nostri spazi?". Leda football "erano state piazzate abusivamente - aggiunge - ed è successo tutto nel silenzio generale". E adesso, "non è ancora stato ripristinato ildae i ragazzi e le ragazze vanno altrove". Anche su questo "aspetto una risposta".

