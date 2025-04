Giornata in ricordo delle vittime della mafia nel nome di Peppino Impastato

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: uomini, donne, bambini uccisi anche senza motivo, vite spezzate, storie interrotte. In una piazza Salvo D’Acquisto assolata, i bambini di tutte le classi si sono presentati con il cappellino blu che contraddistingue la scuola, su cui spicca il famoso ritratto di Falcone e Borsellino al lavoro insieme per difendere la giustizia. Alla cerimonia hanno partecipato anche i ragazzi spagnoli del progetto Erasmus, gemellati con la scuola. La commemorazione è iniziata con il ritornello della canzone "I cento passi", intonata da tutti gli alunni per ricordare Peppino Impastato, giovane coraggioso che viveva a soli 100 passi dalla casa del boss mafioso Badalamenti e con la sua ironia denunciava i criminali alla radio. Ilrestodelcarlino.it - Giornata in ricordo delle vittime della mafia nel nome di Peppino Impastato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il 21 marzo come ogni anno la scuola primaria Giovanni Falcone di Ancona ha celebrato lamemoria e dell’impegno ininnocentimafie: uomini, donne, bambini uccisi anche senza motivo, vite spezzate, storie interrotte. In una piazza Salvo D’Acquisto assolata, i bambini di tutte le classi si sono presentati con il cappellino blu che contraddistingue la scuola, su cui spicca il famoso ritratto di Falcone e Borsellino al lavoro insieme per difendere la giustizia. Alla cerimonia hanno partecipato anche i ragazzi spagnoli del progetto Erasmus, gemellati con la scuola. La commemorazione è iniziata con il ritornellocanzone "I cento passi", intonata da tutti gli alunni per ricordare, giovane coraggioso che viveva a soli 100 passi dalla casa del boss mafioso Badalamenti e con la sua ironia denunciava i criminali alla radio.

Cosa riportano altre fonti

Giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia all’Einaudi-Alvaro - L'istituto d'istruzione superiore Einaudi-Alvaro di Palmi rinnova anche per l'anno scolastico 2024/2025 il suo impegno nella commemorazione delle vittime innocenti della mafia. L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia Santa Famiglia di Palmi, si inserisce nel quadro delle attività formative... 🔗reggiotoday.it

Giornata ricordo vittime mafia, manifestazione a Trapani - Si celebra oggi la Giornata del ricordo delle vittime della mafia, giunta alla edizione numero 30. Cuore della manifestazione la città di Trapani. Servizio di Vito D’Ettorre The post Giornata ricordo vittime mafia, manifestazione a Trapani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia Cnddu - Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende rivolgere un appello a tutte le scuole italiane affinché il 21 marzo 2025, Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie, diventi un momento di riflessione profonda e di azione concreta per riaffermare i valori della legalità, della giustizia e della responsabilità civica. 🔗noinotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Giornata in ricordo delle vittime della mafia nel nome di Peppino Impastato; Ciampino celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Taurianova, mercoledì la giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Trapani, oggi la XXX Giornata della Memoria e Impegno in ricordo vittime innocenti delle mafie. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giornata in ricordo delle vittime della mafia nel nome di Peppino Impastato - Il 21 marzo come ogni anno la scuola primaria Giovanni Falcone di Ancona ha celebrato la Giornata della memoria ... 🔗msn.com

La Giornata in ricordo delle vittime delle mafie - nomi e numeri contro le mafie”, che si terrà giovedì 21 marzo a Roma, in occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La ricorrenza, che ... 🔗rai.it

Giornata in memoria delle vittime delle mafie, parla Mattarella: “Questo è un giorno solenne di ricordo e impegno civile” - In occasione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio nel quale ha espresso ... 🔗minformo.com