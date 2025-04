Ascanio Celestini un maestro della parola Il racconto di vite minuscole e straordinarie

della Cooperativa di Renato Sarti. Lì indomito fra le barricate che omaggiavano la Resistenza di 80 anni fa. Ancora una volta in mezzo a una strada per raccontare della partigiana Lia e di chi si è sacrificato giovanissimo per liberare il Paese dalla violenza nera, nazi-fascista. Mica facile trovare quel senso di militanza (e di onestà intellettuale) che si respira in via Hermada. E non a caso a tanti fa comunque piacere essere presenti in stagione, fosse solo per un rapido saluto.Come succede oggi con Ascanio Celestini ne "Il piccolo paese", evento speciale in programma alle 20. Brevi storie. Frammenti di vita e di esistenze. Accompagnati in scena dalla fisarmonica di Gianluca Casadei. "Nei miei racconti cerco di mettere insieme le parole e non dei fatti – spiega l’attore romano –. Ilgiorno.it - Ascanio Celestini, un maestro della parola. Il racconto di vite minuscole e straordinarie Leggi su Ilgiorno.it Bisognava passare il 24 aprile da Niguarda. Per comprendere lo spirito battagliero del TeatroCooperativa di Renato Sarti. Lì indomito fra le barricate che omaggiavano la Resistenza di 80 anni fa. Ancora una volta in mezzo a una strada per raccontarepartigiana Lia e di chi si è sacrificato giovanissimo per liberare il Paese dalla violenza nera, nazi-fascista. Mica facile trovare quel senso di militanza (e di onestà intellettuale) che si respira in via Hermada. E non a caso a tanti fa comunque piacere essere presenti in stagione, fosse solo per un rapido saluto.Come succede oggi conne "Il piccolo paese", evento speciale in programma alle 20. Brevi storie. Frammenti di vita e di esistenze. Accompagnati in scena dalla fisarmonica di Gianluca Casadei. "Nei miei racconti cerco di mettere insieme le parole e non dei fatti – spiega l’attore romano –.

