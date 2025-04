La mozione per le comunità energetiche

comunità energetica. È quanto chiederà nel Consiglio comunale di oggi la capogruppo di Valdarno Centro, Chiara Masini, presentando una mozione in merito. Nel documento al vaglio dell’assemblea, chiede alla giunta montevarchina l’impegno ad attivarsi per "organizzare nei mesi di maggio e giugno 2025 due incontri pubblici in cui i membri del comitato di gestione della fondazione Cer Italia e il concessionario Energy Montevarchi s.r.l., possano spiegare nel dettaglio il nuovo statuto, il regolamento interno, i criteri per ripartire gli incentivi dell’energia prodotta e condivisa in comunità. I cittadini - si legge nel testo della mozione - chiedono di comprendere le attività principali e quelle sussidiarie della fondazione Cer Italia, conoscere il cronoprogramma di realizzazione degli impianti fotovoltaici che saranno installati su edifici pubblici del comune di Montevarchi". Lanazione.it - La mozione per le comunità energetiche Leggi su Lanazione.it Un incontro pubblico con il comitato di gestione della Fondazione Cer Italia, per illustrare a tutta la cittadinanza i benefici economici derivanti dall’adesione allaenergetica. È quanto chiederà nel Consiglio comunale di oggi la capogruppo di Valdarno Centro, Chiara Masini, presentando unain merito. Nel documento al vaglio dell’assemblea, chiede alla giunta montevarchina l’impegno ad attivarsi per "organizzare nei mesi di maggio e giugno 2025 due incontri pubblici in cui i membri del comitato di gestione della fondazione Cer Italia e il concessionario Energy Montevarchi s.r.l., possano spiegare nel dettaglio il nuovo statuto, il regolamento interno, i criteri per ripartire gli incentivi dell’energia prodotta e condivisa in. I cittadini - si legge nel testo della- chiedono di comprendere le attività principali e quelle sussidiarie della fondazione Cer Italia, conoscere il cronoprogramma di realizzazione degli impianti fotovoltaici che saranno installati su edifici pubblici del comune di Montevarchi".

