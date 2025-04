La pace secondo Woytjla e quella discussa su due sedie come nelle osterie

nelle basiliche, come è stato presto chiaro, vale da caparra sulla scelta del conclave. Se "un altro Francesco" non potrà esserci, qualunque velleità di tirar fuori un anti Francesco è cancellata. Non direi "a furor di popolo", piuttosto al contrario, "a calma di popolo": non ci provate nemmeno! A fare che cosa, del resto. Ilfoglio.it - La pace secondo Woytjla e quella discussa su due sedie, come nelle osterie Leggi su Ilfoglio.it In morte di Giovanni Paolo II i numeri dei pellegrini e dei partecipanti furono, dicono le fonti, di gran lunga maggiori di quelli per Francesco. Rifatte le proporzioni, direi però che l'alluvione di cristiani, credenti e no, di questi giorni, sia stata meno attesa, e meno segnata dalla devozione – specialmente dalla devozione "polacca" – e più da una estrema confidenza della gente con la persona e con i luoghi solenni. Questa domestichezza sicura, senza soggezione, questo star di casa

