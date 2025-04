Ilfoglio.it - La mostra Barocco globale racconta il tempo in cui Roma era il centro del mondo

Parlare di arte mentre l’umanità è preda d’un delirante caos? Sì, perché nell’arte non solo s’è sempre sedimentata la perenne condizione di crisi e di disordine del, ma allo stessoin essa si ristabilisce un ordine nelle informi turbolenze della storia. La scomposta e inclemente grafia del presente si ricompone in leggibili sintesi figurative (o musicali). E poialle Scuderie del Quirinale èd’arte incarnata in storia, con l’ostinata ambizione dire l’Urbe – talora descritta come snodo della rete fognaria mondiale (“chiavica der monno”) – come snodo della rete di relazioni mondiali nel Seicento, secolo strapazzato e lunare, in cui l’Orbe conosciuto girava su un perno insieme stabile e mobile: lapapale. Daormai accade l’inverso, l’Urbe gira attorno all’Orbe, tranne a ogni morte di papa.