Sky TG24 porta il dibattito nazionale a Bari | diretta dal Fortino di Sant’Antonio su tv e digital

TG24 arriva a Bari. Per due giorni, martedì 29 e mercoledì 30, il format che insieme a Sky TG24 Live In porta il dibattito sul territorio fa tappa nel capoluogo pugliese trasmettendo in diretta dal Fortino di Sant'Antonio, nel cuore della città. Sarà l'occasione per parlare di attualità nazionale e internazionale con focus sulle realtà politiche, industriali e culturali pugliesi.Tra gli ospiti che prenderanno parte all'appuntamento: Mario Aprile, del Consiglio generale di Confindustria nazionale, Gianna Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Assessore allo sviluppo economico politiche digitali e giovanili, Mario Desiati, scrittore, Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica di San Nicola, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Stefano Lacatena, Assessore, Vito Leccese, Sindaco di Bari, Viviana Matrangola, Assessore Cultura Regione Puglia, Mimmo Mazza, Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Raffaele Piemontese, vicepresidente Regione, Serena Triggiani,Assessore ambiente e pari opportunità e Roberto Vittori, Asi.

