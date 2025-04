Turisti paesi sovraffollati | Serve un piano sicurezza

Turisti, sempre più pericoli in strada e in stazione. E il peggio deve ancora arrivare. Varenna scoppia, la vera bomba tuttavia esploderà quest’estate quando per tre mesi, dal 15 giugno al 15 settembre, in pieno boom della stagione Turistica, non ci saranno treni per la chiusura totale della linea ferroviaria Lecco – Sondrio per lavori olimpici in corso. Le migliaia di persone che ormai quotidianamente invadono la piccola perla del lago di Como e affollano la minuscola stazione ferroviaria, con il rischio di essere travolti dai convogli in transito, invece che in treno, dovranno andare e venire con pullman sostitutivi, meno capienti, ma ancora più pericolosi, perché dovranno transitare in messo ad una calca di pedoni. Per questo il sindaco Mauro Manzoni continua a ribadire che non li lascerà mai passare nel centro storico, proprio perché troppo affollato di pedoni. Ilgiorno.it - Turisti, paesi sovraffollati: "Serve un piano sicurezza" Leggi su Ilgiorno.it Sempre più, sempre più pericoli in strada e in stazione. E il peggio deve ancora arrivare. Varenna scoppia, la vera bomba tuttavia esploderà quest’estate quando per tre mesi, dal 15 giugno al 15 settembre, in pieno boom della stagioneca, non ci saranno treni per la chiusura totale della linea ferroviaria Lecco – Sondrio per lavori olimpici in corso. Le migliaia di persone che ormai quotidianamente invadono la piccola perla del lago di Como e affollano la minuscola stazione ferroviaria, con il rischio di essere travolti dai convogli in transito, invece che in treno, dovranno andare e venire con pullman sostitutivi, meno capienti, ma ancora più pericolosi, perché dovranno transitare in messo ad una calca di pedoni. Per questo il sindaco Mauro Manzoni continua a ribadire che non li lascerà mai passare nel centro storico, proprio perché troppo affollato di pedoni.

