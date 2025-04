Via alla Mezza Maratona del Naviglio

Mezza Maratona del Naviglio, la pettorina più fortunata vincerà il biglietto andata e ritorno per partecipare alla corsa più famosa del mondo nella grande Mela. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Appuntamento al 18 maggio, ma le iscrizioni sono aperte. Una festa per i runner e per il mondo no-profit che nella manifestazione ha un punto di riferimento importante. L’evento coniuga competitività e aiuto per i più fragili ed è questa formula lanciata 28 anni fa dagli organizzatori - Lions e Pro Sesto Atletica Cernusco - alla base di un successo inossidabile. In attesa del fischio di inizio i padroni di casa hanno scelto chi sostenere. I fondi andranno all’associazione Lorenzo Perrone che si occupa di supporto psicologico nel reparto di Oncologia dell’Uboldo in città. Ilgiorno.it - Via alla Mezza. Maratona del Naviglio Leggi su Ilgiorno.it Sport e solidarietà, un ponte unisce Cernusco e New York, torna ladel, la pettorina più fortunata vincerà il biglietto andata e ritorno per parteciparecorsa più famosa del mondo nella grande Mela. Tutto il ricavato andrà in beneficenza. Appuntamento al 18 maggio, ma le iscrizioni sono aperte. Una festa per i runner e per il mondo no-profit che nella manifestazione ha un punto di riferimento importante. L’evento coniuga competitività e aiuto per i più fragili ed è questa formula lanciata 28 anni fa dagli organizzatori - Lions e Pro Sesto Atletica Cernusco -base di un successo inossidabile. In attesa del fischio di inizio i padroni di casa hanno scelto chi sostenere. I fondi andranno all’associazione Lorenzo Perrone che si occupa di supporto psicologico nel reparto di Oncologia dell’Uboldo in città.

