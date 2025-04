Fratoianni insulta Meloni? La suorina lo spiana

Fratoianni che a parole si batte contro il sessismo, ma nei fatti non lesina insulti a Giorgia Meloni. Al centro il vertice tra i big in occasione dei funerali di Papa Francesco. "Ho come l'impressione che più che la presidente del consiglio italiano, Meloni abbia fatto la cameriera al pranzo con Trump. Sembra la sceneggiatura di una serie di quart'ordine questo incontro fra lei e il presidente Usa", andava dicendo il leader di Sinistra italiana scatenando la reazione di molti. Tra questi c'è anche lei, suor Anna Monia Alfieri.Nota ormai per le sue presenze in tv, Alfieri ri è rivolta a Fratoianni "come cittadina che ha a cuore la societas: sono, infatti, sempre grata a quegli uomini e a quelle donne che sacrificano la loro vita privata e decidono di porsi al servizio della collettività nella vita politica", premette la religiosa che omaggia chi si impegna nella politica e nella società.

