Via di Triozzi chiusa da due anni | Fosso esploso causa maltempo

Triozzi, ma quando riapre? Sono in diversi nella zona a chiedere quando sarà possibile percorrere nuovamente la strada. Era stata chiusa due anni fa per un muro pericolante, che l'otto marzo scorso è stato abbattuto. Ma ancora non ci sono spiragli all'orizzonte. Era il muro di una villa storica, quindi vincolato a un via libera della soprintendenza. Due anni di dibattito, di rimpallo di responsabilità, alla fine la questione è stata finalmente sbloccata e le ruspe sono potute entrare in azione. Oggi al posto del muro c'è una recinzione più 'gentile', peccato che il transito sia ancora interrotto. Il motivo è spiegato dal vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh: "Eravamo pronti alla riapertura – ha detto - ma durante l'ondata di maltempo di marzo scorso, il Fosso Ghindossoli che passava in tombamento da via di Triozzi è praticamente 'esploso'.

