invasione di conigli potrebbe scattare la cattura

La popolazione in continuo aumento dei conigli nelle campagne di San Severo a Cotignola e sull'argine del Senio potrebbe presto subire un'inversione di tendenza, con catture e ricollocamenti che dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane. È dal 2023 che i simpatici roditori hanno iniziato a prosperare nella zona arrecando danni alle colture degli agricoltori e rendendo l'argine simile a una groviera. Dopo gli allarmi lanciati dal sindaco si è finalmente svolto, lo scorso 18 aprile, un incontro tecnico con tutti gli enti coinvolti. Prima con un sopralluogo sul posto, poi attorno a un tavolo di lavoro in Comune. All'incontro hanno partecipato rappresentanti dell'Agenzia Regionale di Protezione civile, della Polizia provinciale, dell'Ufficio veterinario dell'Ausl e tre componenti dell'Ufficio regionale Agricoltura, Caccia e Sport.

Invasione di conigli sull’argine del Senio - Il muso dei conigli ispira tenerezza, ma il loro proliferare incontrastato in zone rurali è fonte di forte preoccupazione per i danni che possono causare alle coltivazioni. E’ quanto sta avvenendo da un paio di anni a questa parte sui campi della zona di San Severo, a Cotignola, nei pressi dell’argine destro del Senio. Abbiamo fatto una perlustrazione nelle vicinanze della chiesa della frazione e ci hanno accolto decine di conigli che in piena libertà saltellano da una parte all’altra. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Invasione di conigli sull’argine, si continua a rinviare il sopralluogo" - Dopo l’ennesimo rinvio del sopralluogo, che avrebbe dovuto svolgersi nelle campagne di San Severo e nel vicino argine del Senio, rispetto alla situazione dei conigli allo stato brado che vivono ... 🔗msn.com