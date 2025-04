Case Aler angeli in campo | Sostegno agli inquilini

Aler, il patto tra Aler e i Servizi sociali del Comune di Codogno, rappresentati dall'assessore e vicesindaco Raffaella Novati. Aler ha vinto un bando europeo che finanzia, per due anni, l'assunzione di due "community manager" o "Aler angels" che si divideranno tra Codogno (in viale Cairo e zona San Biagio soprattutto), Casalpusterlengo e Sant'Angelo Lodigiano e lavoreranno sul posto, due giornate specifiche a turno. Faranno le veci di Aler, sostando in un van e raccogliendo segnalazioni. Il tutto aggiungendo lavoro per migliorare il sociale, l'inclusione e per insegnare le regole di buona convivenza. Saranno anche proposti eventi, aperti a tutta la cittadinanza, sui vari temi, come ad esempio la gestione dei rifiuti.

