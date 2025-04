Oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 aprile | Bilancia in armonia precisione alleata per la Vergine

Oroscopo di Paolo Fox per martedì 29 aprile 2025, pronto a guidarti tra le stelle di questa giornata intensa e vibrante! Con la Luna che spinge verso una maggiore introspezione, oggi molti sentiranno il bisogno di ritagliarsi spazi più autentici, di selezionare meglio persone e progetti. È una giornata importante per chi sa ascoltare prima di agire: piccoli gesti possono avere grandi conseguenze positive.Oroscopo di Paolo Fox, per martedì 29 aprile 2025, segno per segno? Segno fortunato del giorno: Bilancia – L'armonia che insegui sarà oggi più vicina che mai: approfittane!Arieteoggi devi gestire bene la tua impulsività: non tutti i nodi si sciolgono tirando forte. Scegli la via della diplomazia, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, concediti qualche momento di tenerezza.

