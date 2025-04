Notti tropicali e caldo Anche la tramontana non è più un sollievo

Anche il vento capace di allietare le giornate più afose non è più un sollievo certo. Del resto il meteo è ballerino e il cambiamento climatico una certezza. E così mentre l’indicatore sulla brezza estiva che registra i nodi medi di vento nella stagione luglio-settembre, ci colloca soltanto al 62esimo posto della classifica nazionale, quella del caldo estremo che registra i giorni con temperatura superiore a 35 gradi ci piazza al 96esimo posto, registrando una tra le performance peggiori in Italia. Lanazione.it - Notti tropicali e caldo. Anche la tramontana non è più un sollievo Leggi su Lanazione.it "Quando il tramontano move, o son tre o son sei o son nove", dicevano un tempo i pratesi riferendosi ai giorni di durata di vento a Prato. Sì perché in città la brezza ha sempre accompagnato le estati (per fortuna) e pure gli inverni. Ora pare che non sia più così. Almeno in base alla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore sull’Indice del clima 2025, basato su 15 parametri meteorologici che fotografano il decennio 2014-2024,il vento capace di allietare le giornate più afose non è più uncerto. Del resto il meteo è ballerino e il cambiamento climatico una certezza. E così mentre l’indicatore sulla brezza estiva che registra i nodi medi di vento nella stagione luglio-settembre, ci colloca soltanto al 62esimo posto della classifica nazionale, quella delestremo che registra i giorni con temperatura superiore a 35 gradi ci piazza al 96esimo posto, registrando una tra le performance peggiori in Italia.

