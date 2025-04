La pulce dei ghiacciai e il rischio scomparsa Fragilità e ricchezza degli ambienti glaciali

ghiacciai' di Alpi e Appennini, ovvero dei collemboli, piccoli artropodi imparentati con gli insetti, che vivono a stretto contatto col ghiaccio permanente. Lo studio è coordinato e condotto da ricercatori dell'Università di Siena e del Centro Nazionale di Biodiversità, il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità, in collaborazione con altri enti quali l'Università degli Studi di Milano e il MUSE, Museo delle Scienze di Trento.Con il titolo 'The Unexplored Biodiversity of Glacier Fleas' è stato pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research: offre nuovi spunti di riflessione sulla Fragilità e la ricchezza degli ambienti glaciali, apparentemente inospitali, e della necessità di studiare ancora la biodiversità del nostro territorio.

