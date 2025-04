Autosole primo crac di stagione Pullman contro due auto e un van Sette feriti notte di caos e paura

paura lungo l'autostrada A1. Alle 21:22 di domenica scorsa, un incidente si è verificato al chilometro 328 dell'autostrada del Sole, in direzione nord, coinvolgendo un Pullman, un minivan e due automobili. L'allarme è scattato intorno alle 21:20, quando la centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la prima segnalazione, facendo immediatamente scattare la macchina dei soccorsoi. La complessità dell'incidente ha reso necessario un imponente dispiegamento di mezzi di emergenza: sul posto sono intervenuti una squadra Blsd della Misericordia di San Giovanni Valdarno, due unità Blsd della Croce Bianca di Arezzo, e l'ambulanza infermieristica di Figline Valdarno, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.Il bilancio dell'incidente parla di Sette persone coinvolte, tutti uomini, di età compresa tra i 30 e i 52 anni.

