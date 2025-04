Ilrestodelcarlino.it - "Arte e sesso" in Fonderia

Torna "Visioni del corpo": il ciclo di incontri per vedere l’contemporanea attraverso la danza d’autore. Da questa sera - inalle 21 - al 4 novembre, Nicolas Ballario racconta l’contemporanea e le varie visioni artistiche sul corpo umano. Ad affiancare le parole ci sarà la danza di Francesco Marilungo (stasera, sul tema ""), Antonella Bertoni, Sofia Nappi e Manfredi Perego, attraverso interventi performativi in connessione con le opere presentate. Aterballetto in questi appuntamenti cerca di rispondere - con quattro temi, quattro artisti, dodici coreografie e ventiquattro opere - a grandi temi della società contemporanea, tra cui il, il femminile e la malattia. Lo fa in serate dove l’e il corpo vengono esplorati in tutte le loro sfaccettature, attraverso un tema comune.