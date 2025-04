La mossa di Bori | Sul personale cambieremo passo

personale, Tommaso Bori, che ieri mattina ha incontrato a Perugia, nell’atrio della sede del Broletto a Fontivegge, il personale regionale. "Vogliamo segnare un cambio di passo" ha detto, anticipando "che con i sindacati sarà avviato un confronto costruttivo subito dopo la proclamazione dei nuovi rappresentanti scelti a seguito delle ultime consultazioni elettorali". Ma quello del personale è un abito da sempre niente affatto semplice da cambiare.Il vicepresidente ha illustrato al personale le prime linee di un progetto di riorganizzazione dall’ultima rilevazione di dicembre 2024 emerge un quadro del personale regionale composto da 1.062 unità (45 dirigenti e 1. Lanazione.it - La mossa di Bori: "Sul personale cambieremo passo" Leggi su Lanazione.it Una "riorganizzazione partecipata" che "punta alla valorizzazione delle competenze": è quella annunciata dal vicepresidente della Regione con delega al, Tommaso, che ieri mattina ha incontrato a Perugia, nell’atrio della sede del Broletto a Fontivegge, ilregionale. "Vogliamo segnare un cambio di" ha detto, anticipando "che con i sindacati sarà avviato un confronto costruttivo subito dopo la proclamazione dei nuovi rappresentanti scelti a seguito delle ultime consultazioni elettorali". Ma quello delè un abito da sempre niente affatto semplice da cambiare.Il vicepresidente ha illustrato alle prime linee di un progetto di riorganizzazione dall’ultima rilevazione di dicembre 2024 emerge un quadro delregionale composto da 1.062 unità (45 dirigenti e 1.

