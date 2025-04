Il riciclo della plastica è ancora più virtuso

riciclo dei film in polietilene a bassa densità (Ldpe) prodotti nel centro distributivo di Camst group all'interno dell'Interporto a Bentivoglio. Il servizio si avvale della collaborazione di Aliplast, società del gruppo Hera che rigenera e riutilizza la plastica dei rifiuti di imballaggio per produrre nuovi polimeri. Grazie a questa raccolta dedicata, è possibile garantire una qualità migliore del rifiuto di imballaggio con la possibilità di inviarlo direttamente a un processo di lavorazione specifico che ottimizza il riciclaggio". E ancora: "Nel 2024 sono stati raccolti 2.

D’oltre 24 miliardi di paia di scarpe prodotte all’anno, più del 90 per cento finisce nelle discariche. È ora che iniziamo a prendere riciclo e acquisti consapevoli sul serio - Riciclo. Vi troverete a riunire i vostri abiti dismessi in una borsa, ma solo dopo averli ben selezionati. E quando uscirete per portarli ai più vicini cassonetti su strada (a Milano sono gialli) dedicati solo ai rifiuti tessili, indossate il vostro sorriso migliore. Non pensatelo come un “obbligo” voluto dalla normativa europea che, da gennaio, introduce sanzioni per chi butta vestiti e accessori nell’indifferenziata (e non in contenitori appositi), ma come la prima buona azione della giornata: motivati da quei dati insidiosi che spiegano come l’industria tessile sia responsabile del 10 per ... 🔗iodonna.it

swappartyTo: la rivoluzione del riciclo è a Off Topic per dare nuova vita a ciò che non serve più - Sabato 22 marzo a OFF TOPIC, dalle ore 15 alle 18:30, torna la rivoluzione del riciclo con Swap Party: l’evento torinese dove le persone si incontrano per scambiare oggetti come vestiti, accessori, libri o altri articoli che non usano più. L’obiettivo è quello di dare nuova vita a ciò che non serve, ma può essere utile a qualcun altro, promuovendo così il riciclo e la sostenibilità. Il sistema economico nel quale viviamo ci porta infatti a spendere e accumulare in maniera confusa e disordinata. 🔗nuovasocieta.it

Liceo Cecioni, installato un ecocompattatore per il riciclo delle bottiglie di plastica - Il Liceo Cecioni rafforza il suo impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione di buone pratiche ecologiche con l'installazione di un ecocompattatore personalizzato per il riciclo delle bottiglie. Grazie ad un accordo sottoscritto nel settembre scorso, la scuola di via Galilei è la... 🔗livornotoday.it

