S Giusto vuole sicurezza Più telecamere e vigili

telecamere e polizia municipale fino a mezzanotte. E’ questa la sostanza che l’amministrazione porterà domani per il ‘San Giusto day’, intera giornata che la sindaca e la sua squadra dedicheranno al quartiere più tartassato della città. Ineludibile sarà il tema della sicurezza. Dopo l’ultima spaccata subita dalla pasticceria Blasio, cuore della zona, e le infinite proteste dei residenti per gli atti vandalici alle auto e le intemperanze dei balordi in mezzo alle strade del rione, residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Una rabbia che è maturata negli anni anche per i ritardi infiniti, gli errori, le promesse non mantenute dalla vecchia giunta sulla ristrutturazione della piazza Cavour, finita con almeno due anni di ritardo rispetto all’ultimo cronoprogramma.Ora però l’amministrazione vuole chiudere quel capitolo, puntando anche a garantire un presidio del territorio, ovviamente per quelle che sono le competenze di un comune. Lanazione.it - S.Giusto vuole sicurezza. Più telecamere e vigili Leggi su Lanazione.it Piùe polizia municipale fino a mezzanotte. E’ questa la sostanza che l’amministrazione porterà domani per il ‘Sanday’, intera giornata che la sindaca e la sua squadra dedicheranno al quartiere più tartassato della città. Ineludibile sarà il tema della. Dopo l’ultima spaccata subita dalla pasticceria Blasio, cuore della zona, e le infinite proteste dei residenti per gli atti vandalici alle auto e le intemperanze dei balordi in mezzo alle strade del rione, residenti e commercianti sono sul piede di guerra. Una rabbia che è maturata negli anni anche per i ritardi infiniti, gli errori, le promesse non mantenute dalla vecchia giunta sulla ristrutturazione della piazza Cavour, finita con almeno due anni di ritardo rispetto all’ultimo cronoprogramma.Ora però l’amministrazionechiudere quel capitolo, puntando anche a garantire un presidio del territorio, ovviamente per quelle che sono le competenze di un comune.

Ne parlano su altre fonti

La “maestrina” Schlein vuole decidere cos’è giusto per gli Stati Ue. Qualcuno le dica che conta come il due di picche - In Italia si misura con l’esplosione del partito, in Europa con l’irrilevanza all’interno del gruppo dei Socialisti, di cui pure il Pd rappresenta la delegazione più numerosa. Ciononostante Elly Schlein rimane convinta di poter dire agli altri cosa fare, decretando cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. «Il punto è che può anche essere facoltativo, ma rimane sbagliato», ha sentenziato, in una lunga intervista al Corriere della Sera, a proposito dell’utilizzo dei fondi di coesione nell’ambito di ReArmEu. 🔗secoloditalia.it

Ucraina, Schlein: “Meloni vuole ancora consegnare sicurezza nazionale a Musk?” - “‘Se disattivo Starlink il fronte ucraino crolla’. Elon Musk sta dimostrando che l’unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l’ennesima offensiva. Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk anche dopo aver sentito le sue ultime gravissime parole? Il governo cambi subito rotta e sul DL Spazio non si faccia dettare la linea da Musk. 🔗lapresse.it

Emergenza sicurezza e baby gang. Borello non vuole diventare il Bronx. Il sindaco: "Installeremo telecamere" - Qualche decina di anni fa se a Cesena dicevi ‘Bronx’ tutti capivano che stavi parlando del quartiere Vigne. Oggi non è più così perché c’è una nuova realtà che l’ha soppiantato: è Borello, popolosa frazione della prima collina, o meglio una parte ben precisa di Borello, quella a valle della strada principale che taglia a metà il paese rappresentandone la spina dorsale, fino all’E45 e al fiume Savio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

Sport e inclusione, arrivano le Olimpiadi di San Giusto; San Giusto, nuovi interventi per sicurezza; Olimpiadi della sicurezza. Progetto pilota al via nel quartiere di San Giusto; In partenza l'intervento per potenziare la sicurezza idraulica di Pisa Sud. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media