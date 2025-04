Dipendenza dalle droghe in aumento tra gli adolescenti

Dipendenza dalle droghe in adolescenza è un fenomeno in costante crescita, che desta un'elevata preoccupazione. Il totale dei giovani italiani, tra i 15 e i 19 anni, che hanno assunto sostanze almeno una volta nella vita, è 960mila (28% del totale). Gli adolescenti che hanno fatto uso di sostanze nel 2023, soprattutto cocaina, anfetamine, metanfetamine e cannabis, è stato di 680.000 (dati Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024).Le cause che spingono gli adolescenti a farne uso sono numerose, ma le più frequenti possono essere: mancanza di sostegno da parte della famiglia, presenza di disturbi (prevalentemente depressione), ricerca di distrazioni dai doveri scolastici, influenza da parte di coetanei o abusi già presenti in famiglia (Istituto A.

