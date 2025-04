E sono solo cento giorni di Trump

cento giorni di mandato di Franklin D. Roosevelt, nessun presidente aveva eguagliato il livello di d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - E sono solo cento giorni di Trump Leggi su Ilfoglio.it Sin dai primi, sconvolgentidi mandato di Franklin D. Roosevelt, nessun presidente aveva eguagliato il livello di d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su altri siti se ne discute

Trump dà i numeri sui primi cento giorni alla Casa Bianca: dal Messico sono entrate solo tre persone - “Grazie ai miei meravigliosi amici della delegazione repubblicana del Michigan e ai tanti altri incredibili repubblicani al Congresso che vogliono venire con me a celebrare i nostri storici primi 100 giorni martedì. Sarà una giornata straordinaria”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Vorrei – prosegue Trump – che tutti potessero venire con me, ma questa è una settimana cruciale per lavorare su ‘l’unica, grande, bella legge’, che comprenderà massicci tagli alle tasse, forti misure di sicurezza alle frontiere, importanti progressi militari, una deregolamentazione ... 🔗secoloditalia.it

Cento giorni di Trump, l’esperto in esclusiva: “Come sono cambiati gli Usa” - Era il 5 novembre 2024 quando l’ex tycoon ritornava alla Casa Bianca a distanza di otto anni dal suo primo successo. Harnwell in esclusiva ci ha raccontato i 100 giorni del presidente americano Sono trascorsi ormai 100 giorni dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. L’ex tycoon si è insediato solamente a gennaio, ma il suo ritorno alla Casa Bianca è stato sancito il 5 novembre. Cento giorni di Trump, l’esperto in esclusiva: “Come sono cambiati gli Usa” (Ansa) – cityrumors. 🔗cityrumors.it

I primi cento giorni di Trump sono stati un disastro, secondo gli americani - I sondaggi statunitensi concordano: il gradimento nei confronti di Donald Trump è calato moltissimo nei suoi primi cento giorni in carica. È soprattutto su due temi cruciali - l'economia e i migranti - che il presidente degli Stati Uniti sta perdendo la fiducia degli elettori, anche se i repubblicani continuano a essergli fedelissimi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Trump, i dazi e le deportazioni: i primi cento giorni contro tutti; I cento giorni di Trump: come si demolisce una democrazia; Media: Trump prepara nuovi siluri nei prossimi cento giorni | Le maggiori università americane si alleano contro il presidente; Cento giorni di Donald Trump: l'America sta tornando grande?. 🔗Cosa riportano altre fonti

I primi cento giorni di Trump sono stati un disastro, secondo gli americani - I sondaggi statunitensi concordano: il gradimento nei confronti di Donald Trump è calato moltissimo nei suoi primi cento giorni in carica ... 🔗fanpage.it

Trump, i dazi e le deportazioni: i primi cento giorni contro tutti - Il presidente americano cala nei sondaggi ma ostenta ottimismo: “Mantengo le promesse della campagna”. Intanto vuol aprire indagini pure sui sondaggisti ... 🔗repubblica.it

Leavitt “I primi 100 giorni di Trump sono stati i più monumentali della storia americana” - WASHINGTON (ITALPRESS) (ITALPRESS) - " I primi cento giorni del presidente Trump sono stati senza dubbio i più monumentali e storici di qualsiasi amministrazione nella storia americana. Ha già mantenu ... 🔗msn.com