Noi ragazzi dell'istituto Enrico Fermi di Rubiera abbiamo partecipato a un corso di cucina organizzato dalla scuola, in collaborazione con l'associazione Ponte Luna. Abbiamo cucinato e mangiato specialità amate da tutti, come pizza, muffin, tramezzini e piatti tradizionali. Il corso "In cucina con le stelle" è durato otto lezioni e ha coinvolto un centinaio di ragazzi. Insegnanti d'eccezione sono stati, in due pomeriggi diversi, i prestigiosi chef dei ristoranti stellati di Rubiera: Jacopo Malpeli (Osteria del Viandante) e Roberto Bottero (Clinica Gastronomica Arnaldo). Abbiamo colto l'occasione per toglierci qualche curiosità sulla cucina, facendo loro un'intervista. Li ringraziamo di cuore non solo per averci insegnato a cucinare, rispettivamente, i tortelli di erbetta e gli gnocchi di patate, ma anche per la disponibilità e la generosità con cui si sono dedicati a noi ragazzi in questa occasione.

In cucina con gli chef stellati: "Sale e Parmigiano obbligatori" - Gli studenti del Fermi di Rubiera hanno intervistato Malpeli (Viandante) e Bottero (Arnaldo). Tante le curiosità dei ragazzi , ma la ricetta migliore qual è? "Amore e tantissima passione". 🔗ilrestodelcarlino.it

