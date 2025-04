Da Moricone a Rota alla Fenice

Uno splendido concerto chiude degnamente la terza stagione di 'Senigallia Concerti'. organizzata dal Comune in collaborazione con l'Associazione Culturale Lemuse e la direzione artistica affidata al Maestro Federico Mondelci. Domani sera (ore 21, info e biglietti 3351776042, info@senigallia.it e Vivaticket) al Teatro La Fenice il pubblico potrà ascoltare la 'Rapsodia in Blu' di George Gershwin e alcune delle più belle colonne sonore scritte da Ennio Morricone ('Gli Intoccabili', 'Nuovo Cinema Paradiso', 'Marco Polo', 'La Leggenda del Pianista sull'Oceano'), per orchestra sinfonica, e da Nino Rota ('Prova d'orchestra', 'Amarcord', 'Rocco e i suoi fratelli', 'I Clowns', 'La Strada', 'Il Padrino', 'Il Gattopardo', 'La Dolce Vita', 'Otto e 12'), per sassofono solista e orchestra sinfonica.

Chiuso il procedimento per la bonifica di Podere Rota. L’assessore Trabucco:”Grande qualità del lavoro svolto” - Arezzo, 20 febbraio 2025 – Dopo quasi due anni di studi e analisi approfondite, il procedimento che ha riguardato la discarica di Podere Rota si è ufficialmente concluso. Il Comune di Terranuova Bracciolini ha sottolineato l’importanza di un percorso che ha portato chiarezza sulla situazione ambientale del sito. Le indagini hanno confermato che non vi sono contaminazioni della falda che richiedano interventi di bonifica e che CSAI, gestore dell’impianto, non ha responsabilità rispetto alla presenza di sostanze inquinanti nei terreni limitrofi. 🔗lanazione.it

Chiara Ferragni e il piano per ripartire: approvato l’aumento di capitale da 6,4 milioni per salvare la sua società Fenice - La decisione è stata presa per far fronte alle difficoltà finanziarie e per rilanciare l’attività della società che detiene i marchi dell’imprenditrice, dopo un biennio complesso sul piano economico e reputazionale 🔗vanityfair.it

Il suono dei sogni. Le note di Nino Rota per i film di Fellini - Nella rassegna “Intersezioni” l’Orchestra Sinfonica di Milano mette in dialogo la musica con altre arti: domani all’Auditorium di Milano, alle 18, abbiamo “Realtà della visione. Prodigi musicali nel cinema di Fellini”, una lezione-concerto con Gianni Canova, critico cinematografico, ed Emilio Sala, musicologo, accompagnati dall’orchestra diretta da Andrea Oddone. Il cinema di Federico Fellini non avrebbe il potere dell’incanto senza le colonne sonore composte da Nino Rota, dalle fanfare trascinanti de “Lo sceicco bianco“ alle melodie malinconiche de “I Vitelloni“ fino alla pulsante ondosità ... 🔗ilgiorno.it

