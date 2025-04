Ultimi posti per lo show di Repetto 883 al ‘Fabbri’

Ultimi posti disponibili per assistere allo spettacolo 'Alla ricerca dell'uomo ragno – La storia degli 883' con Mauro Repetto, fissato per l'8 maggio alle 21 al teatro Diego Fabbri. Si tratta dell'unica data in Romagna del tour invernale del co-fondatore della leggendaria band anni '90, che darà vita ad un emozionante one man show che fonde autobiografia e finzione. Ll'artista interagirà sul palco con una versione più giovane di sé stesso, ma anche con lo storico compagno Max Pezzali, Gerry Scotti, Fiorello e altri ancora, grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Tra narrazione, comicità e momenti toccanti, il pubblico potrà rivivere la nascita del mito degli 883, ascoltare alcuni dei più grandi successi del gruppo e scoprire anche un inedito che arricchisce un viaggio musicale, personale e generazionale.

