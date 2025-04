Provinciale della Valsassina chiusa un mese Manutenzione straordinaria di due ponti

Provinciale delle Valsassina chiude per più di un mese. La Sp 62 della Valsassina resta chiusa tra il ponte di Tartavalle a Taceno e la località Pennaso di Bellano dalle 8 di lunedì prossimo, il 5 maggio, fino alle 20 di venerdì 13 giugno. È una serrata totale, necessaria per interventi di Manutenzione straordinaria sui due ponti che si trovano su quel tratto di 3 chilometri di Sp 62 della Valsassina, tra il km 26 e il km 29. A ordinare la chiusura è Fabio Valsecchi, dirigente della Viabilità Provinciale, che, nella sua ordinanza, riferisce di "specifici interventi di Manutenzione straordinaria di due ponti" e spiega la necessità di tutelare "l’incolumità degli utenti della strada e delle maestra al lavoro", ma tranquillizza pure che "vi sono alternative viabilistiche che consento il collegamento stradale tra la Valsassina e gli abitati posti sulla Riviera e la Statale 36". Ilgiorno.it - Provinciale della Valsassina chiusa un mese. Manutenzione straordinaria di due ponti Leggi su Ilgiorno.it Ladellechiude per più di un. La Sp 62restatra il ponte di Tartavalle a Taceno e la località Pennaso di Bellano dalle 8 di lunedì prossimo, il 5 maggio, fino alle 20 di venerdì 13 giugno. È una serrata totale, necessaria per interventi disui dueche si trovano su quel tratto di 3 chilometri di Sp 62, tra il km 26 e il km 29. A ordinare la chiusura è Fabio Valsecchi, dirigenteViabilità, che, nella sua ordinanza, riferisce di "specifici interventi didi due" e spiega la necessità di tutelare "l’incolumità degli utentistrada e delle maestra al lavoro", ma tranquillizza pure che "vi sono alternative viabilistiche che consento il collegamento stradale tra lae gli abitati posti sulla Riviera e la Statale 36".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bolano: cede il fondo, chiusa la strada provinciale Sp11 in località Tirolo - Bolano, 26 febbraio 2025 – Chiusa la strada provinciale Sp11 in località Tirolo, a causa di una frana. I tecnici della Provincia sono intervenuti questa mattina, l'intervento proseguirà anche nella giornata e sarà seguito da ulteriori sopralluoghi tecnici, lungo la strada provinciale, nella zona di Tirolo, nel Comune di Bolano, a seguito di un cedimento del fondo stradale aggravato dalla pioggia della scorsa notte. 🔗lanazione.it

Franano i calanchi: chiusa la provinciale Casalincontrada-Chieti - La strada provinciale 8 Casalincontrada-Chieti è stata chiusa ieri, a causa della frana dei calanchi. Uno smottamento significativo, con riversamento di detriti sul manto stradale, che ha reso necessaria l’interdizione al traffico veicolare, come disposto dalla Provincia. È proseguita anche... 🔗chietitoday.it

Frana la montagna in Ossola, chiusa la strada provinciale tra Varzo e Crevoladossola - Frana in Ossola, dove è stata chiusa la strada provinciale 166 tra Varzo e Crevoladossola. É successo nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile: lo smottamento è iniziato da una vecchia cava dismessa a circa 600 metri di quota e ha raggiunto il torrente Diveria, a 50 metri dalla strada... 🔗novaratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Lavori in ritardo per il maltempo, la Sp62 rimane chiusa fino al 4 aprile; Colata di fango sulla nuova Lecco-Ballabio: strada chiusa; Lavori per tre giorni sulla Sp 62: strada chiusa a Taceno; TACENO: PROVINCIALE CHIUSA DAL 10 AL 28 MARZO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Provinciale della Valsassina chiusa un mese. Manutenzione straordinaria di due ponti - La provinciale delle Valsassina chiude per più di un mese. La Sp 62 della Valsassina resta chiusa tra il ponte di Tartavalle a Taceno e la località Pennaso di Bellano dalle 8 di lunedì prossimo, il 5 ... 🔗ilgiorno.it

CHIUSA PER UN MESE LA STRADA TRA IL PONTE DI TARTAVALLE E PENNASO - TACENO – Tramite apposita ordinanza, la Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito della Sp 62 della Valsassina, nel tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Tace ... 🔗valsassinanews.com