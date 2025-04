Corse incubo pioggia Maltempo a Monticiano Sopralluogo sulla pista

Sopralluogo fatto ieri mattina alla pista di Monticiano – sono stati visti i volti noti del Comune al ’Tamburo’ – ha fruttato il semaforo verde alle Corse odierne dei cavalli dell’Albo. Ma la pioggia che è caduta in serata, anche a Monticiano, rischia di far traballare l’atteso appuntamento, dopo già tanti rinvii per il Maltempo. Sarà dunque necessaria un’ulteriore verifica, come sempre, per capire se i 42 mezzosangue convocati da palazzo pubblico si potranno addestrare regolarmente. Altrimenti è probabile che il Comune recuperi a breve le Corse, altrimenti l’arco temporale disponibile da qui al 10 giugno si stringe notevolmente. Interessante notare fra le accoppiate Antonio Mula che monterà Comancio della scuderia Zedde nella quarta corsa. E tantissimi giovani – da Nieddu a Manca, a Turco fresco reduce del palio di Bomarzo per esempio – quasi a segnare un ricambio generazionale (vedremo se sarà così anche il 2 luglio) a cui i dirigenti stanno pensando. Lanazione.it - Corse, incubo pioggia. Maltempo a Monticiano. Sopralluogo sulla pista Leggi su Lanazione.it di Laura ValdesiSIENAIlfatto ieri mattina alladi– sono stati visti i volti noti del Comune al ’Tamburo’ – ha fruttato il semaforo verde alleodierne dei cavalli dell’Albo. Ma lache è caduta in serata, anche a, rischia di far traballare l’atteso appuntamento, dopo già tanti rinvii per il. Sarà dunque necessaria un’ulteriore verifica, come sempre, per capire se i 42 mezzosangue convocati da palazzo pubblico si potranno addestrare regolarmente. Altrimenti è probabile che il Comune recuperi a breve le, altrimenti l’arco temporale disponibile da qui al 10 giugno si stringe notevolmente. Interessante notare fra le accoppiate Antonio Mula che monterà Comancio della scuderia Zedde nella quarta corsa. E tantissimi giovani – da Nieddu a Manca, a Turco fresco reduce del palio di Bomarzo per esempio – quasi a segnare un ricambio generazionale (vedremo se sarà così anche il 2 luglio) a cui i dirigenti stanno pensando.

