Il giornalismo si gioca il futuro | Più riflessione meno velocità

giornalismo“. Non Carlo Sorrentino, sociologo, docente di giornalismo e sfera pubblica all’Università di Firenze. L’ultimo suo libro, un articolato ritratto del campo dell’informazione, si intitola Il giornalismo ha un futuro (Mulino). È un ottimismo, il suo, mitigato dalle condizioni che pone: capire, cambiare, reinventarsi.Professore, qual è la parola chiave della crisi del giornalismo contemporaneo?"Frammentazione. Siamo ormai oltre la disintermediazione di cui abbiamo parlato per anni. La stessa distinzione fra informazione e comunicazione è di fatto superata, visto che tutti sono in grado, potenzialmente, di comunicare con tutti. Quotidiano.net - Il giornalismo si gioca il futuro: "Più riflessione, meno velocità" Leggi su Quotidiano.net La stampa ha perso in pochi anni milioni di lettori, i social network hanno sconvolto il panorama informativo e intanto incombe l’intelligenza artificiale generativa: c’è chi parla già di “morte del“. Non Carlo Sorrentino, sociologo, docente die sfera pubblica all’Università di Firenze. L’ultimo suo libro, un articolato ritratto del campo dell’informazione, si intitola Ilha un(Mulino). È un ottimismo, il suo, mitigato dalle condizioni che pone: capire, cambiare, reinventarsi.Professore, qual è la parola chiave della crisi delcontemporaneo?"Frammentazione. Siamo ormai oltre la disintermediazione di cui abbiamo parlato per anni. La stessa distinzione fra informazione e comunicazione è di fatto superata, visto che tutti sono in grado, potenzialmente, di comunicare con tutti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Ancona si gioca la partita più importante. Marconi o Polci? Dal Cda il futuro del club - Trecentomila euro per chiudere la stagione. Al di là delle reciproche richieste di dimissioni che sono all’ordine del giorno del consiglio direttivo indetto per oggi pomeriggio alle 14.30 presso la Criluma, e della programmazione per la prossima stagione, è questo il punto nevralgico su cui si confronteranno i soci Stefano Marconi e Massimiliano Polci insieme al resto del direttivo, composto anche da Andrea Marconi, Antonio Recchi, Robert Egidi, Giuliano Santinelli e Massimo Bugari, tutti in quota Marconi, e da Andrea Manciola e Gianluca Brilli, in quota Polci. 🔗sport.quotidiano.net

Easter volley Si gioca. Più di 400 le partite - Presentata la 31a edizione di Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile organizzato dalla società Bftm Volley Summer Camerano che si svolgerà dal 17 al 19 aprile. I Paesi rappresentati sono Italia, Stati Uniti, Kosovo, Croazia, Slovacchia, Ucraina, Lettonia, Polonia, Lituania, Bosnia Erzegovina, Romania. L’evento si svolgerà dal 17 al 19 aprile 2025 con tutte le squadre presenti, le premiazioni delle migliori atlete, degli arbitri e la consegna di alcuni premi speciali come quello "Lo Sport nel Cuore" ad ospiti di eccezione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica. Il 21enne spagnolo è infatti reduce da un problema fisico emerso durante la finale persa domenica scorsa a Barcellona contro Holger Rune. Al momento la sua presenza a Madrid è dunque in forte dubbio, soprattutto per non rischiare di aggravare la situazione in vista di Roma e soprattutto del Roland Garros. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Giornalismo e Intelligenza Artificiale; Videogame - Molto di più in gioco. 🔗Su questo argomento da altre fonti