’Le cinque rose di Jennifer’ in scena Una telefonata che non arriverà mai

cinque le rose di Jennifer, quelle stesse che ripone nel vaso e che alla fine riprenderà in mano. In scena, una serata in cui illa protagonista aspetta l’amore della sua vita: Franco, un ingegnere di Genova che ha conosciuto tempo prima e del quale aspetta una telefonata e, perché no, una visita. Luilei è un ’femminiello’ che vive nel quartiere dei ’femminielli’ a Napoli e ha un’amica, Anna, anche luilei ’femminiello’.Tra le note di ‘Se perdo te’ di Patty Pravo, da stasera a domenica, ma non giovedì (ore 21 tutte le sere, eccetto la domenica alle 16) nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola va in scena ‘Le cinque rose di Jennifer’ di Annibale Ruccello, diretto e interpretato da Geppy Gleijeses e con Lorenzo Gleijeses. Il dramma rese celebre il giovane drammaturgo napoletano in un racconto sulla solitudine di Jennifer e della condizione dei ‘femminielli’, la figura dei travestiti (se vogliamo semplificare) napoletani che sono (e non sono) donne. Lanazione.it - ’Le cinque rose di Jennifer’ in scena. Una telefonata che non arriverà mai Leggi su Lanazione.it Sonoledi Jennifer, quelle stesse che ripone nel vaso e che alla fine riprenderà in mano. In, una serata in cui illa protagonista aspetta l’amore della sua vita: Franco, un ingegnere di Genova che ha conosciuto tempo prima e del quale aspetta unae, perché no, una visita. Luilei è un ’femminiello’ che vive nel quartiere dei ’femminielli’ a Napoli e ha un’amica, Anna, anche luilei ’femminiello’.Tra le note di ‘Se perdo te’ di Patty Pravo, da stasera a domenica, ma non giovedì (ore 21 tutte le sere, eccetto la domenica alle 16) nel Saloncino Paolo Poli del Teatro della Pergola va in‘Ledidi Annibale Ruccello, diretto e interpretato da Geppy Gleijeses e con Lorenzo Gleijeses. Il dramma rese celebre il giovane drammaturgo napoletano in un racconto sulla solitudine di Jennifer e della condizione dei ‘femminielli’, la figura dei travestiti (se vogliamo semplificare) napoletani che sono (e non sono) donne.

Su questo argomento da altre fonti

"Le cinque rose di Jennifer" al Teatro India - Tra solitudine ed emarginazione, Jennifer è un travestito che sopravvive ai margini dell’umanità desolata ritratta da Annibale Ruccello nella sua opera d’esordio, Le cinque rose di Jennifer, che consacrò il successo del giovane autore. Con l’interpretazione della coppia padre-figlio, Geppy... 🔗romatoday.it

Alla Pergola Geppy e Lorenzo Gleijeses in "Le cinque rose di Jennifer" di Annibale Ruccello - Verità e sogni confusi nel racconto lucido di chi non ha più spazio e parole per “aspettare” un arrivo che possa scaldare il cuore. Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses portano in scena al Teatro della Pergola, nel Saloncino ‘Paolo Poli’, dal 29 aprile al 4 maggio, Le cinque rose di Jennifer di... 🔗firenzetoday.it

Rose Villain presenta l’album “Radio vega”: “Non sono solo carina! Sono un’artista e faccio musica. Nuova Scena? Giudico la passione non le rime perfette” - Venerdì 14 marzo esce “Radio vega”, l’album con cui Rose Villain che chiude la trilogia iniziata con “Radio Gotham” e proseguita con il disco “Radio Sakura”. Tre album che hanno permesso all’artista di arrivare al grande pubblico, grazie anche alle due partecipazioni al Festival di Sanremo. “È una storia in metamorfosi. La musica è il mio diario segreto, dentro c’è tutto, fatiche, litigi, rivalsa. 🔗superguidatv.it

Cosa riportano altre fonti

’Le cinque rose di Jennifer’ in scena. Una telefonata che non arriverà mai; Le cinque rose di Jennifer. Alla Pergola Geppy e Gleijeses portano in scena Annibale Ruccello; Sold out per ’Le rose di Jennifer’; “Le cinque rose di Jennifer” in scena dal 5 al 9 marzo 2025 al Teatro India di Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al Cestello 'Le 5 Rose di Jennifer' di Annibale Ruccello - Le cinque rose di Jennifer. Nel 1983 scrive e mette in scena Weekend e Notturno di donna con ospiti. Con Weekend vince il premio IDI under 35. Il suo capolavoro arriva nel 1985 con la commedia ... 🔗nove.firenze.it

Sold out per ’Le rose di Jennifer’ - Posti esauriti, al Fabbri, per ’Le cinque rose di Jennifer’, capolavoro di Annibale Ruccello in scena domani alle 21, diretto da Gabriele Russo e prodotto da Fondazione Teatro di Napoli ... 🔗msn.com