Scatta la ’guerra’ del vento L’Emilia Romagna dice no | Impatto sul paesaggio

La "guerra del vento" tra Emilia Romagna e Toscana (e tra esponenti dello stesso schieramento e partito politico) sulla questione dell'impianto eolico "Badia del vento" ora è ufficiale. Lo ha decretato la lettera che il presidente Michele De Pascale e l'assessore all'ambiente Irene Priolo hanno inviato ai rispettivi omologhi toscani, Eugenio Giani e Monia Monni. Mancano soltanto poche ore al riaggiornamento della conferenza dei servizi in programma per domani, 30 aprile, ma la Toscana (che ha in questo caso la competenza) è propensa a concedere l'ok all'installazione di sette aerogeneratori alti 180 metri nel territorio di Badia Tedalda, seppure con le inevitabili ripercussioni dal punto di vista dell'Impatto ambientale anche sul versante emiliano-romagnolo. Non a caso, le due Regioni hanno di recente siglato un accordo di collaborazione che riguarda in particolare proprio le aree di confine.

Scatta la ’guerra’ del vento. L’Emilia Romagna dice no: "Impatto sul paesaggio" - Il presidente dell’Emilia scrive a Giani e boccia l’impianto eolico al confine. De Pascale: "Sospendete tutto e troviamo un accordo". Il quadro e gli scenari. 🔗lanazione.it

