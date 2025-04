La sfida di Emiliana Serbatoi | Le nostre radici nel mondo

Emiliana Serbatoi, con sede a Campogalliano (Modena), che dal 1983 realizza Serbatoi di ogni tipo e per ogni prodotto petrolifero e liquido e per ogni settore, garantendo sostenibilità, sicurezza, qualità, innovazione e soprattutto passione per il proprio lavoro, come spiega il Ceo Gian Lauro Morselli.Partiamo dal nome: com'è nato?"'Emiliana Serbatoi' è stata fondata nel 1983 da me e da mio padre Giancarlo, per sottolineare il legame con l'Emilia-Romagna, terra di operosità e innovazione, e identificare la specializzazione nella produzione di Serbatoi per carburanti. Un nome scelto per rappresentare radici solide e per esprimere l'ambizione di espanderci".

