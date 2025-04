La ricostruzione supera i confini

E' partito il progetto di 'Summer School' organizzato dall'Università Politecnica delle Marche, che si svolgerà a Falerone, toccando anche diversi borghi e città del Fermano. Un progetto sostenuto dall'amministrazione di Falerone e dall'associazione 'Cominità di Patrimonio, è focalizzato sulla ricostruzione post-sisma e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale delle aree interne marchigiane. Il cuore di questo 'Summer School' è stato identificato nel programma internazionale 'Living with Earthquakes', promosso dal Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura e impegnerà una trentina di studenti dell'Università politecnica delle Marche, Università di Parma, Università di Lisbona, Università di Lubiana e Università di Danzica fino a domani 30 aprile nel nostro territorio.

