I nostalgici ricordano Borsani L’Anpi | Le istituzioni vigilino si evitino apologie del fascismo

istituzioni preposte di vigilare ed impedire ogni apologia del fascismo": è con questo appello che L'Anpi si prepara all'annuale manifestazione che domani, come capita da anni il 30 aprile, è stata organizzata dal comitato "Legnano non dimentica" per ricordare Carlo Borsani, sostenitore della Repubblica di Salò e medaglia d'oro al valor militare. Domani sera, infatti, un corteo partirà da via Gilardelli intorno alle 19:30 per concludersi poi di fronte al Liceo Galilei, nello spiazzo denominato appunto piazza Carlo Borsani: "Medaglia d'oro al valor militare, eroe di Legnano, poeta e padre", così presenta l'iniziativa il comitato. "Anche quest'anno i nostalgici intendono manifestare a Legnano per ricordare il fascista Carlo Borsani – è la posizione, invece, degli esponenti locali delL'Anpi – che fu tra i principali sostenitori della Repubblica nazifascista di Salò, che ha rappresentato uno dei periodi più bui e brutali della storia del Novecento".

