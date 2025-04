Liverpool non immaginava di conservare il titolo di Premier League con il Manchester City nominato favorito

Liverpool in questa stagione non ha convinto il principale bookmaker William Hill a rendere i favoriti di Arne Slot per vincere la Premier League nel 2025-26.I Merseysiders hanno concluso la loro ventesima corona inglese di alto livello con una demolizione 5-1 del Tottenham ad Anfield.Gli uomini di Slot sono stati la squadra di spicco per tutta la stagione e, alla fine della campagna, avranno trascorso 234 giorni in cima al tavolo.Eppure, William Hill fa Liverpool secondo nelle scommesse a 21 per rivendicare la corona la prossima stagione.BET £ 10 e ottieni £ 40 in scommesse gratuite (solo mobile)Valido oggi: 28 aprile 202518+. Gioca in sicurezza. Dalle 00:01 del 18.10.2022. 4x £ 10 scommesse gratuite. Le scommesse gratuite scadono dopo 7 giorni. Justcalcio.com - Liverpool non immaginava di conservare il titolo di Premier League con il Manchester City nominato favorito Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 15:54:00 Breaking news:Il dominio diin questa stagione non ha convinto il principale bookmaker William Hill a rendere i favoriti di Arne Slot per vincere lanel 2025-26.I Merseysiders hanno concluso la loro ventesima corona inglese di alto livello con una demolizione 5-1 del Tottenham ad Anfield.Gli uomini di Slot sono stati la squadra di spicco per tutta la stagione e, alla fine della campagna, avranno trascorso 234 giorni in cima al tavolo.Eppure, William Hill fasecondo nelle scommesse a 21 per rivendicare la corona la prossima stagione.BET £ 10 e ottieni £ 40 in scommesse gratuite (solo mobile)Valido oggi: 28 aprile 202518+. Gioca in sicurezza. Dalle 00:01 del 18.10.2022. 4x £ 10 scommesse gratuite. Le scommesse gratuite scadono dopo 7 giorni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Liverpool-Newcastle, Corazzi a CM: "Sarà il debutto di Gotti in telecronaca" - Week end di Serie A ma non solo, perchè in Inghilterra scende il campo il Liverpool di Arne Slot. I Reds hanno messo la Premier League in stand... 🔗calciomercato.com

Liverpool, che sorpresa: Salah vicino al rinnovo del contratto - Il Liverpool è sempre più vicino al titolo di campione d`Inghilterra, ma le buone notizie per i tifosi dei Reds non finiscono qui. Infatti il... 🔗calciomercato.com

Il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk che valuta l’offerta dall’Arabia Saudita - 2025-03-13 12:47:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Virgil van Dijk ha ricevuto un’offerta redditizia per unirsi alla parte dell’Arabia Saudita al-Hilal, secondo un rapporto del quotidiano francese l’Equipe. Il capitano del Liverpool è fuori contratto ad Anfield alla fine della stagione ed è stato libero di parlare con i club dall’estero dal 1 ° gennaio. 🔗justcalcio.com