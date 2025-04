Strage di giovani a Monreale Il killer confessa ma solo a metà

Monreale, è l’una di notte di domenica: prima una rissa selvaggia a pugni e colpi di caschi, poi la svolta sanguinaria. Il crepitio di spari, venticinque colpi in totale, ad altezza d’uomo, in mezzo alla folla. Tre morti – Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli entrambi di 26 anni, tutti incensurati e di Monreale – e due feriti.È la Strage di cui la Procura di Palermo accusa Salvatore Calvaruso, 19 anni, fermato dai carabinieri e rinchiuso in carcere con l’imputazione di Strage e porto abusivo d’arma. Ma il puzzle è ancora incompleto: almeno altri quattro complici sono latitanti. E lui, dopo una confessione a caldo, chiude ogni spiraglio, dando la possibilità ai sodali di prendere il largo. Quotidiano.net - Strage di giovani a Monreale. Il killer confessa (ma solo a metà) Leggi su Quotidiano.net Otto secondi di video bastano a raccontare l’inferno. Via Benedetto D’Acquisto,, è l’una di notte di domenica: prima una rissa selvaggia a pugni e colpi di caschi, poi la svolta sanguinaria. Il crepitio di spari, venticinque colpi in totale, ad altezza d’uomo, in mezzo alla folla. Tre morti – Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli entrambi di 26 anni, tutti incensurati e di– e due feriti.È ladi cui la Procura di Palermo accusa Salvatore Calvaruso, 19 anni, fermato dai carabinieri e rinchiuso in carcere con l’imputazione die porto abusivo d’arma. Ma il puzzle è ancora incompleto: almeno altri quattro complici sono latitanti. E lui, dopo una confessione a caldo, chiude ogni spiraglio, dando la possibilità ai sodali di prendere il largo.

