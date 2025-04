Bolle inno alla bellezza | La danza è vita Viva la danza

Viva la danza con Roberto Bolle su Raiuno stasera, 29 aprile, giornata internazionale della danza, è il regalo 2025 ai fan del più attivo agit-prop di Tersicore nel panorama italiano, stavolta con il sostegno del Ministero della Cultura. Bolle ha appena celebrato i suoi primi cinquant'anni esibendosi a Palazzo Barberini di Roma tra le opere di Caravaggio e debutterà nel balletto di Mauro Bigonzetti ispirato dal pittore al Maggio Musicale fiorentino (9-11 maggio), e poi in tour al Tam di Milano (dal 15 al 21 maggio), e al Regio di Torino.Roberto, è vero che la danza si prende tutto lo spazio nella vita di un ballerino ammirato persino dal Papa?"La danza vince sempre su tutto se si vuole lavorare e fare progetti ad alto livello; è ciò che più mi piace, che mi fa sentire vivo e felice; avrei dovuto esibirmi per il Papa l'anno scorso nella "Giornata della danza della gioventù" quando ho ballato sul sagrato di San Pietro, ma Francesco era in ospedale, quindi mi ha visto solo in tv; Viva la danza 2025 porta a più gente possibile i capolavori dell'arte della danza in casa; saranno però presenti alle riprese, dal teatro Filarmonico di Verona, allieviallieve delle scuole di Assodanza, in bianco, come accade a Milano in piazza Duomo con la mega master class di OnDance".

