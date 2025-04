Ilgiorno.it - Dal Vate all’avatar. D’Annunzio al Vittoriale. Il ritorno in ologramma

Pur nella sua lungimiranza, probabilmente Gabrielemai avrebbe immaginato che, un giorno, sarebbe diventato un. Tuttavia, da intellettuale con forte senso del progresso e un’attrazione per le nuove tecnologie, sicuramente lo avrebbe apprezzato. È una delle novità che sarà presentata sabato alle 16,30 aldegli Italiani, in occasione dei 50 anni dell’apertura al pubblico della Prioria. "Nel 1975 Giovanni Spadolini la aprì al pubblico per la prima volta. Ora la festeggiamo con il ministro Alessandro Giuli, nato proprio in quell’anno, a indicare una continuità storica, ideale e fattiva – spiega il presidente di Fondazione, Giordano Bruno Guerri –. Da allora la Prioria ha ospitato milioni di visitatori e la presentiamo, completamente restaurata, in ogni stoffa, in ogni legno e oggetto, pronta al meglio per i nuovi milioni che verranno o torneranno.