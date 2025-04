Le cause del blackout in Spagna e Portogallo | la variazione di temperatura le fonti rinnovabili l’incendio

Spagna continentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito ieri la penisola iberica. Alle 04:00 ora locale (02:00 GMT), l’87,37% della fornitura di elettricità era ripresa, ha detto l’operatore di rete REE. Ma mentre la situazione torna alla normalità anche in Portogallo, è ancora mistero sulle cause dell’interruzione di corrente. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez non ha saputo fornire una spiegazione: «Nessuna ipotesi è esclusa. Mai c’era stato un tale collasso della rete». Il suo omologo portoghese Luis Montenegro ha parlato di una «situazione senza precedenti» la cui origine è da ricercare «probabilmente in Spagna».L’indagine sulle causeL’ipotesi di una estrema variazione di temperatura che avrebbe causato oscillazioni nella rete è decaduta. Leggi su Open.online Quasi il 90% dell’elettricità è stato ripristinato nellacontinentale dopo il gigantescoche ha colpito ieri la penisola iberica. Alle 04:00 ora locale (02:00 GMT), l’87,37% della fornitura di elettricità era ripresa, ha detto l’operatore di rete REE. Ma mentre la situazione torna alla normalità anche in, è ancora mistero sulledell’interruzione di corrente. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez non ha saputo fornire una spiegazione: «Nessuna ipotesi è esclusa. Mai c’era stato un tale collasso della rete». Il suo omologo portoghese Luis Montenegro ha parlato di una «situazione senza precedenti» la cui origine è da ricercare «probabilmente in».L’indagine sulleL’ipotesi di una estremadiche avrebbe causato oscillazioni nella rete è decaduta.

Cosa riportano altre fonti

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: "Cause ignote". Torna la corrente ma voli fermi|Il giorno del buio e del caos: il racconto - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Blackout in Spagna e Portogallo, trasporti in tilt | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - In serata, l'ente gestore, ha riferito che è stata ripristinato il 60% del funzionamento della rete elettrica 🔗tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Blackout in Spagna e Portogallo, persi 15 GW di energia in cinque secondi. Sanchez: Ignote le cause; Mega blackout in Spagna e Portogallo, la causa forse un raro fenomeno atmosferico; Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» - Il video; Spagna e Portogallo al buio: treni fermi in mezzo alle campagne e passeggeri bloccati in metro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in Spagna e Portogallo, le possibili cause: che cosa sappiamo finora - Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in alcune zone dalla Francia. Le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare ... 🔗tg24.sky.it

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - Un incubo dalle cause ancora incerte con il premier Pedro Sanchez che ha presieduto riunioni di emergenza, senza togliere dal campo nessuna ipotesi: "Nulla può essere escluso". 🔗ansa.it

Il buio anche sulle cause. Mega blackout paralizza Spagna e Portogallo: "Nessuna ipotesi è esclusa" - Sanchez frena le voci sull'attacco hacker, ma non può smentirlo. Secondo i portoghesi tra le cause ci sono i bruschi cambi di temperatura. Vanno in tilt i ... 🔗huffingtonpost.it