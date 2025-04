Il treno del turismo Fabriano-Pergola la carica dei 15mila | Così generiamo Pil

Pergola (Pesaro e Urbino) Il progetto di Fondazione Fs si chiama "Binari senza tempo". Sono dieci vecchie linee ferroviarie in Italia, una nelle Marche, seicento e più chilometri di strada ferrata resuscitati dal dimenticatoio. "Binari senza tempo", nomen omen, o quasi, perché sui treni storici – Così li chiamano – non c’è orario, né fretta. Anzi, gli esperti di turismo dicono che il viaggio in carrozza indietro nei decenni, o nei secoli, sia come una sorta di ritorno al futuro: sì, del turismo. Lento, sostenibile, esperienziale o di prossimità, chiamatelo pure come volete, ma la nuova frontiera passa anche da qui, nelle Marche. Locomotiva diesel, carrozze "centoporte" degli anni trenta, bagagliaio e trentuno chilometri di binari (doppi) costruiti sul finire dell’Ottocento da Fabriano fino a Pergola, e ritorno, sui saliscendi della valle del Cesano a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Ilrestodelcarlino.it - Il treno del turismo. Fabriano-Pergola, la carica dei 15mila: "Così generiamo Pil" Leggi su Ilrestodelcarlino.it (Pesaro e Urbino) Il progetto di Fondazione Fs si chiama "Binari senza tempo". Sono dieci vecchie linee ferroviarie in Italia, una nelle Marche, seicento e più chilometri di strada ferrata resuscitati dal dimenticatoio. "Binari senza tempo", nomen omen, o quasi, perché sui treni storici –li chiamano – non c’è orario, né fretta. Anzi, gli esperti didicono che il viaggio in carrozza indietro nei decenni, o nei secoli, sia come una sorta di ritorno al futuro: sì, del. Lento, sostenibile, esperienziale o di prossimità, chiamatelo pure come volete, ma la nuova frontiera passa anche da qui, nelle Marche. Locomotiva diesel, carrozze "centoporte" degli anni trenta, bagagliaio e trentuno chilometri di binari (doppi) costruiti sul finire dell’Ottocento dafino a, e ritorno, sui saliscendi della valle del Cesano a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino.

