Destre contro la sindaca: "Sistema Funaropoli". Il Pd: "Parole indegne". E lei pronta alle vie legali

È meglio partire dal fondo della vicenda. "Qualcosa puzza nel comune di Firenze. La domanda è se puzzi solo così oppure se questa sia la punta dell’iceberg di altri puzzi". Eike Schmidt scomoda l’Amleto per il colpo di cannone finale. Nel mirino del centrodestra in Palazzo Vecchio che convoca una conferenza, l’affaire dei contributi alla campagna elettorale 2024 della. Rendicontati e pari a 250mila euro. Eppure, nonostante la totale trasparenza, per il vicario del Salone de’ Dugento, Alessandro Draghi (FdI) "siamo di fronte al". Il meloniano riparte dal dossier della partecipata Aboca - già riportato su La Nazione -, società chella l’80% delle farmacie comunali. Ma l’asticella si alza con la menzione di un gruppo di associazioni "vicine al centrosinistra" e dei loro "passaggi di denaro".