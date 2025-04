Finazzer Flory si racconta | La cultura è ciò che resta dentro di noi e nel mondo

cultura è ciò che resta di questo mondo". Innamorato della lingua italiana, con le sue parole brevi che appaiono versi poetici, dai modi eleganti che al contempo rimandano al mistero dei poeti maledetti, da anni è protagonista di una nobile battaglia che mette al centro la cultura italiana, proprio come Baudelaire fu travolto da un sentimento rivoluzionario nell'approccio alla poesia. È Massimiliano Finazzer Flory che, in occasione delle letture di Cesare Zavattini alla Biblioteca braidense della Pinacoteca di Brera in programma per l'8 maggio, si racconta tra ricordi del passato e progetti futuri.Attore teatrale, regista e drammaturgo di fama nazionale e internazionale. Da quando nasce la sua passione? Sin da bambino?"Tutto inizia, ovviamente, dai libri, da cui ero e sono circondato, associati alla figura di mio padre, Fulvio Finazzer Flory, grande ufficiale ordine al merito della Repubblica italiana.

