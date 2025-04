’Tutto esaurito’ per il 25 Aprile | Alberghi occupati al 95% Stesso trend il primo maggio

Aprile, Siena ha registrato praticamente il tutto esaurito, complice anche la particolare situazione data dalla morte di Papa Francesco. Le previsioni per il primo maggio sembrano mantenere la tendenza positiva. "Il ponte del 25 Aprile è andato molto bene, con un livello di occupazione quasi totale – ha commentato Rossella Lezzi (foto), presidente di FederAlberghi Siena –. La morte del Papa ha comunque smosso molte persone. La morte del pontefice infatti ha cambiato le previsioni: persone che pensavano di lasciare l'Italia, oppure stranieri che pensavano di non venire affatto, hanno cambiato i loro programmi in virtù di questo evento straordinario".Siena si è rivelata un luogo di sosta durante il viaggio verso Roma, meta interessante sia per il rapporto qualità-prezzo sia per il tipo di accoglienza.

