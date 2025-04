Meloni vede Erdogan Una decina di intese per rafforzare la partnership

intese commerciali da firmare, con l’obiettivo di rafforzare una partnership economica in piena espansione e per cementare i rapporti con un player internazionale determinante su molti tavoli, dal Medio Oriente all’Ucraina. Oggi Giorgia Meloni riceverà alle 11.30 il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (foto) a Villa Pamphili, sede del quarto vertice tra Roma e Ankara. Si discuterà delle "misure per rafforzare la cooperazione tra Turchia e Italia" e ci sarà "uno scambio di opinioni sulle questioni regionali e globali attuali", ha spiegato sui social il direttore della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun. Meloni ed Erdogan, poi, interverranno alle 15 all’Hotel Parco dei Principi per il business forum Italia-Turchia, dove è prevista la partecipazione di 620 imprese, di cui 345 italiane e 275 turche. Quotidiano.net - Meloni vede Erdogan. Una decina di intese per rafforzare la partnership Leggi su Quotidiano.net Oltre 10commerciali da firmare, con l’obiettivo diunaeconomica in piena espansione e per cementare i rapporti con un player internazionale determinante su molti tavoli, dal Medio Oriente all’Ucraina. Oggi Giorgiariceverà alle 11.30 il presidente turco Recep Tayyip(foto) a Villa Pamphili, sede del quarto vertice tra Roma e Ankara. Si discuterà delle "misure perla cooperazione tra Turchia e Italia" e ci sarà "uno scambio di opinioni sulle questioni regionali e globali attuali", ha spiegato sui social il direttore della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun.ed, poi, interverranno alle 15 all’Hotel Parco dei Principi per il business forum Italia-Turchia, dove è prevista la partecipazione di 620 imprese, di cui 345 italiane e 275 turche.

