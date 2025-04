Lavoro più semplice per il terzo settore

terzo settore, progetto nato a Radicondoli dalla start-up terzo settore Digitale srl e ora commercializzato su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei Centri di Servizio per i Volontariato con oltre 3.200 organizzazioni che lo usano."Questa è una di quelle attività che dà lustro al nostro borgo e all’investimento che abbiamo fatto con WivoaRadicondoli e che ora continuiamo a portare avanti – afferma il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini –. Lanazione.it - "Lavoro più semplice per il terzo settore" Leggi su Lanazione.it Parte da Radicondoli ed è stato finanziato con ’WivoaRadicondoli’ il software gestionale in distribuzione alla rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato CSVnet. Per analizzarne le funzioni e migliorarlo sono arrivati qualche giorno fa, proprio a Radicondoli, 20 operatori da tutta Italia per la prima volta qui in Toscana e per la prima volta insieme in presenza dopo il Covid. E’ un altro risultato di WivoaRadicondoli. Il software gestionale si chiama Verif!co, soluzione digitale per il, progetto nato a Radicondoli dalla start-upDigitale srl e ora commercializzato su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei Centri di Servizio per i Volontariato con oltre 3.200 organizzazioni che lo usano."Questa è una di quelle attività che dà lustro al nostro borgo e all’investimento che abbiamo fatto con WivoaRadicondoli e che ora continuiamo a portare avanti – afferma il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini –.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Edilizia, Mazzetti (Fi): «con nuovo testo unico più semplice lavoro amministratori» - Arezzo, 14 aprile 2025 – «Tutte le amministrazioni hanno problemi con i lavori pubblici e le costruzioni. Proprio per questo è fondamentale ascoltare i territori, le imprese, i professionisti, le categorie. Un sentito ringraziamento, perciò, al comunale e al provinciale di Forza Italia ma anche ai sindaci e agli amministratori presenti e al presidente provincia Arezzo. Dal percorso di ascolto e confronto è nato il nuovo testo unico delle costruzioni, che tiene edilizia e urbanistica insieme per la prima volta. 🔗lanazione.it

Farmaci: da tempi più rapidi a Ema più snella e svolta digitale, 'cantiere Ue al lavoro' - Gallina, 'riforma settore è cruciale e non si può ritardare' Milano, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Le spinte per l'innovazione, la valorizzazione delle nuove tecnologie, la lotta alle carenze di farmaci critici, ma anche tempi più rapidi per l'approvazione dei medicinali, un'Agenzia europea de 🔗ilgiornaleditalia.it

Farmaci: da tempi più rapidi a Ema più snella e svolta digitale, 'cantiere Ue al lavoro' - Gallina, 'riforma settore è cruciale e non si può ritardare' Milano, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Le spinte per l'innovazione, la valorizzazione delle nuove tecnologie, la lotta alle carenze di farmaci critici, ma anche tempi più rapidi per l'approvazione dei medicinali, un'Agenzia europea de 🔗ilgiornaleditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lavoro più semplice per il terzo settore; Legge 104, da oggi sarà più semplice scegliere la sede di lavoro più vicina al disabile da assistere: nuova sentenza; Quali sono i cinque lavori più richiesti a Milano; L’Europa punta tutto su difesa e rimpatrio dei migranti, ma dimentica il sociale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia