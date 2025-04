La travolgente musica dei Ridillo al Noi Lounge

Ridillo tornano in riviera. La band italiana che ha saputo rivoluzionare il panorama musicale con il suo mix unico di funk, soul e pop, dagli anni ’90 ai giorni nostri, si esibirà dal vivo domani sera a partire dalle 22, al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. I Ridillo hanno conquistato il pubblico con la loro energia travolgente e testi ironici e riflessivi. La loro musica spazia dal groove contagioso al sound sofisticato, con una forte componente live che li ha resi una delle band più amate nel panorama musicale italiano. Con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose, i Ridillo continuano a portare la loro musica in tutta Italia, rinnovando continuamente il loro stile ed il vasto repertorio. Sul palco i protagonisti saranno Daniele Bengi Benati voce e chitarra, Claudio Shiffer tromba e voce, Andrea Satomi Bertorelli tastiere e voce, Greg Fauque al basso e Alessandro Lugli alla batteria. Ilrestodelcarlino.it - La travolgente musica dei Ridillo al Noi Lounge Leggi su Ilrestodelcarlino.it tornano in riviera. La band italiana che ha saputo rivoluzionare il panoramale con il suo mix unico di funk, soul e pop, dagli anni ’90 ai giorni nostri, si esibirà dal vivo domani sera a partire dalle 22, al NoiMusic Club di Cesenatico. Ihanno conquistato il pubblico con la loro energiae testi ironici e riflessivi. La lorospazia dal groove contagioso al sound sofisticato, con una forte componente live che li ha resi una delle band più amate nel panoramale italiano. Con una carriera ricca di successi e collaborazioni prestigiose, icontinuano a portare la loroin tutta Italia, rinnovando continuamente il loro stile ed il vasto repertorio. Sul palco i protagonisti saranno Daniele Bengi Benati voce e chitarra, Claudio Shiffer tromba e voce, Andrea Satomi Bertorelli tastiere e voce, Greg Fauque al basso e Alessandro Lugli alla batteria.

Su altri siti se ne discute

La travolgente musica di Piazzolla con 'Momenti musicali' alle Officine Garibaldi - Giovedì 10 aprile ore 10 alle Officine Garibaldi, ultimo appuntamento per la rassegna concertistica “Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi”, progetto ideato e promosso dalla Scuola di Musica Bonamici con il contributo di Fondazione Pisa, con l’obiettivo di... 🔗pisatoday.it

"Please Rent Lounge Bar", il punto di incontro perfetto tra musica e convivialità - Nel cuore pulsante della città, in Corso Garibaldi, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Salerno, sorge un nuovo spazio che ha saputo conquistare i cuori di salernitani e non solo: il "Please Rent Lounge Bar" del Gruppo Noviello. Da quasi un anno, questo locale si è trasformato nel luogo... 🔗salernotoday.it

Tarocchi e musica dal vivo nel menù dei Noi Lounge club - Il mondo dei tarocchi si svela in riviera. Per i lunedì culturali il Noi Lounge Music Club di Cesenatico propone un incontro dedicato alla tarologia con l’esperta Claudia Bartolini (nella foto), la quale cercherà di informare e comunicare con il pubblico, per togliere le nubi di stereotipi e preconcetti, affrontando il tema dei tarocchi commi racconto di una storia d’amore. L’appuntamento è domani alle 21, quando la Bartolini illustrerà come i tarocchi possono essere usati quale strumento per riattivare la scintilla vitale che c’è dentro ognuno di noi, per vivere la vita come un’avventura, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

La travolgente musica dei Ridillo al Noi Lounge. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La travolgente musica dei Ridillo al Noi Lounge - al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. I Ridillo hanno conquistato il pubblico con la loro energia travolgente e testi ironici e riflessivi. La loro musica spazia dal groove contagioso al sound ... 🔗msn.com