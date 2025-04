Storia di un partigiano | memoria e coraggio

Storia di Angelo Barzago, un giovane che ha dato tutto per la libertà. A raccontarla, i suoi nipoti Paolo e Angelo, che con passione e commozione hanno riportato alla luce una vicenda che non deve essere dimenticata.Nato a Bussero nel 1925, Angelo si unì alla Resistenza da giovanissimo, spinto da un profondo senso di giustizia e dal desiderio di un futuro migliore per tutti. Trasportava armi, organizzava sabotaggi e lottava nell'ombra, mettendo in gioco la sua vita ogni giorno. Era consapevole del pericolo, ma non esitò mai, convinto che la libertà fosse un valore da difendere a ogni costo. Arrestato il 1° marzo 1945 e torturato per sette giorni nel carcere di Monza, non tradì mai i suoi compagni.Dopo l'attentato a un ufficiale tedesco a Pessano, le truppe naziste decisero di vendicarsi in modo brutale.

