Opere pubbliche del Comune di Poggibonsi prevede un pacchetto di lavori da 16 milioni di euro, di cui 10 già finanziati: con 8 fondi europei e 2 del Comune. Tra gli interventi più importanti sulla rampa di lancio, anche dal punto di vista dell’impatto sociale, la realizzazione in via Aldo Moro di una cittadella dei servizi destinata all’ accoglienza e all’accompagnamento di disabili e alle famiglie in emergenza abitativa, con appartamenti da destinare a genitori divorziati, madri single, giovani coppie e ad altre categorie fragili. Un’opera di particolare rilevanza anche finanziariamente parlando, visto che costerà 6 milioni di euro. Sul fronte della viabilità e del recupero dei quartieri cittadini, spicca la riqualificazione di viale Garibaldi (un milione e 800 mila euro), dove tra l’altro ha sede il comando della polizia municipale e quindi una zona strategica per più motivi. Lanazione.it - Opere pubbliche, tutti i progetti. La cittadella dei servizi è in pole Leggi su Lanazione.it Dal sociale alla viabilità. Dal restauro dei monumenti simbolo della città all’efficientamento degli edifici scolastici. Il programma triennale delledel Comune di Poggibonsi prevede un pacchetto di lavori da 16 milioni di euro, di cui 10 già finanziati: con 8 fondi europei e 2 del Comune. Tra gli interventi più importanti sulla rampa di lancio, anche dal punto di vista dell’impatto sociale, la realizzazione in via Aldo Moro di unadeidestinata all’ accoglienza e all’accompagnamento di disabili e alle famiglie in emergenza abitativa, con appartamenti da destinare a genitori divorziati, madri single, giovani coppie e ad altre categorie fragili. Un’opera di particolare rilevanza anche finanziariamente parlando, visto che costerà 6 milioni di euro. Sul fronte della viabilità e del recupero dei quartieri cittadini, spicca la riqualificazione di viale Garibaldi (un milione e 800 mila euro), dove tra l’altro ha sede il comando della polizia municipale e quindi una zona strategica per più motivi.

Zona ex Fossati. Tutti i progetti di Merizzi - SONDRIO Anche questo significa avere a cuore la propria città: individuare storie da "riscrivere". Una di queste è senz’altro quella del Cotonificio Fossati di Sondrio, il cui scheletro fa pessima mostra di sé in uno spazio magnifico, incastonato tra vigneti e montagne a poche decine di metri in linea d’aria da Castel Masegra. Perché non trasformarlo da inquietante spazio abbandonato a cuore pulsante della città? La proposta, che è una sorta di "concorso di idee" arriva dal noto alpinista-scrittore-guida alpina-patrono della Val di Mello Jacopo Merizzi. 🔗ilgiorno.it

Qualità opere pubbliche e sicurezza sul lavoro: Il Comune accoglie indicazioni di Ance Brindisi - BRINDISI - Opere pubbliche di qualitàm nel pieno rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro. Queto è l'obiettivo prefissato dall'Amministrazione comunale di Brindisi a pochi giorni di distanza dall’incontro, svoltosi a Palazzo di Città tra una delegazione dell’ente locale, composta dal... 🔗brindisireport.it

Aeroporto, piano triennale delle opere pubbliche e infrastrutture: incontro per accelerare le procedure - Si parlerà di aeroporto con una “caratteristica di urgenza dopo il pronunciamento positivo del Mit sull’idoneità del sito”. Ma anche di infrastrutture a supporto della provincia agrigentina e soprattutto del piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Sono questi i punti salienti all’ordine... 🔗agrigentonotizie.it

